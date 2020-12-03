В АТОР прокомментировали ситуацию с новогодними праздниками
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«Безопасным местом от коронавируса можно Австралию назвать или какие-то другие экзотичные места, но они нас к себе не пустят. А если рассуждать серьёзно, то безопасных мест для туризма просто сейчас нет на планете», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, жизнь и здоровье — это первостепенно. Поэтому, как отметил Канторович, в новогодние праздники можно остаться дома.
Ранее НСН сообщала, что более половины россиян (75%) одобрили идею отмены новогодних гуляний из-за пандемии COVID-19.