Россияне высказались о новогодних гуляниях

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Более половины россиян (75%) одобрили идею отмены новогодних гуляний из-за пандемии COVID-19, данные получены фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в результате проведённого опроса.
Россияне высказались о новогодних гуляниях
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Главными аргументами за отмену празднеств россияне назвали рост числа заболевших, необходимость сократить контакты и снизить число заболевших.

51% опрошенных считают, что праздничные мероприятия нужно отменить по всей стране, 24% респондентов высказались за отмену гуляний только в некоторых регионах России. По мнению 69%, такие ограничения помогут сдержать распространение COVID-19.

Как отметили 86% респондентов, их планы из-за отмены массовых новогодних мероприятий не изменятся.

Ранее в беседе с URA.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил ситуацию в сфере туризма в новогодние каникулы.

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