Россияне высказались о новогодних гуляниях
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Главными аргументами за отмену празднеств россияне назвали рост числа заболевших, необходимость сократить контакты и снизить число заболевших.
51% опрошенных считают, что праздничные мероприятия нужно отменить по всей стране, 24% респондентов высказались за отмену гуляний только в некоторых регионах России. По мнению 69%, такие ограничения помогут сдержать распространение COVID-19.
Как отметили 86% респондентов, их планы из-за отмены массовых новогодних мероприятий не изменятся.
Ранее в беседе с URA.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил ситуацию в сфере туризма в новогодние каникулы.