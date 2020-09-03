Участник Второй мировой войны рассказал о службе в американской и советской армиях

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Участник Второй мировой войны Владимир Куц рассказал о службе в американской и советской армиях.
Участник Второй мировой войны рассказал о службе в американской и советской армиях
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«Когда началась война, мы жили на Украине. Мы оказались в оккупации», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Когда Куцу было 14 лет, его отправили в Германию.

«Американцы бомбили крупные города своими «летающими крепостями», пожары были видны отовсюду. Когда я узнал, что они приближаются к нашему селу, то пошёл навстречу. Я знал, что немцы готовят засаду, и хотел предупредить союзников», — сообщил он.

Американцы предложили Куцу вступить в армию, ему выдали форму, показали, как стрелять. Он служил в разведотряде 4-й пехотной дивизии — одной из тех, которая высадилась в Нормандии.

Когда они оказались в Австрии и вышли на реку Энс, служившую демаркационной линией, Куца передали советским войскам, и он пошёл в контрразведку.

«Николай Иванович Шварёв, под началом которого я служил после перехода в наши войска, сыграл большую роль в моей жизни. Если бы не Шварёв, меня бы отправили в лагеря», — отметил ветеран.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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