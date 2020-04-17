В Екатеринбурге провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана

Военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Во дворе дома Чечулина развернули подвижный телеэкран, на котором ему показали персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почётного караула.

«Фронтовика-миномётчика лично поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы и вручил подарочный набор и памятную медаль «135 лет артиллерии» начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев», — рассказали в пресс-службе.

Чечулин наблюдал за трансляцией со своего балкона.

Ранее сообщалось, что военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра ЦВО провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.

Мини-парады для маломобильных ветеранов организованы во многих населённых пунктах в ЦВО по инициативе командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.