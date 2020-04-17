В Екатеринбурге провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Во дворе дома Чечулина развернули подвижный телеэкран, на котором ему показали персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почётного караула.
«Фронтовика-миномётчика лично поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы и вручил подарочный набор и памятную медаль «135 лет артиллерии» начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев», — рассказали в пресс-службе.
Чечулин наблюдал за трансляцией со своего балкона.
Ранее сообщалось, что военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра ЦВО провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.
Мини-парады для маломобильных ветеранов организованы во многих населённых пунктах в ЦВО по инициативе командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.