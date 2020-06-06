ОАЭ направят медпомощь ещё четырём республикам Северного Кавказа
- Reuters
В ходе телефонного разговора наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поинтересовался у Кадырова о необходимости содействия в борьбе с COVID-19 другим регионам Северного Кавказа.
«Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии», — написал глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте».
Кадыров уточнил, что помощь доставят в аэропорт Грозного и затем распределят по соседним регионам.
Он добавил, что по просьбе наследного принца ОАЭ будет координировать данную работу.
Ранее стало известно, что ОАЭ направят два самолёта с медицинским снабжением в Чечню и Дагестан.
1 июня в Грозный прибыл первый борт с медицинской помощью из ОАЭ.