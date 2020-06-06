ОАЭ направят медпомощь ещё четырём республикам Северного Кавказа

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ОАЭ направят Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
ОАЭ направят медпомощь ещё четырём республикам Северного Кавказа
  • Reuters

В ходе телефонного разговора наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поинтересовался у Кадырова о необходимости содействия в борьбе с COVID-19 другим регионам Северного Кавказа.

«Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии», — написал глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров уточнил, что помощь доставят в аэропорт Грозного и затем распределят по соседним регионам.

Он добавил, что по просьбе наследного принца ОАЭ будет координировать данную работу.

Ранее стало известно, что ОАЭ направят два самолёта с медицинским снабжением в Чечню и Дагестан.

1 июня в Грозный прибыл первый борт с медицинской помощью из ОАЭ.

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