Первый борт с медпомощью из ОАЭ прибыл в Грозный

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Первый борт с медицинской помощь из Абу-Даби прибыл в Грозный.
Первый борт с медпомощью из ОАЭ прибыл в Грозный
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«На борту самолета 15 тыс. медицинских комбинезонов, 500 тыс. пар перчаток, 50 тыс. масок, 32 тыс. бахил, 6 тыс. упаковок антибактериальных средств, 3,6 тыс. упаковок медицинских салфеток и 25 тыс. тестов (IgM/IgG)», — приводит РИА Новости слова представителя правительства Чечни, встречавшего борт.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в регионе будет развёрнута дополнительно тысяча коек для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из Объединённых Арабских Эмиратов в Чечню и Дагестан прибудут два самолёта с медицинским оборудованием и медикаментами для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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