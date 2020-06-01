Первый борт с медпомощью из ОАЭ прибыл в Грозный

Первый борт с медицинской помощь из Абу-Даби прибыл в Грозный.

«На борту самолета 15 тыс. медицинских комбинезонов, 500 тыс. пар перчаток, 50 тыс. масок, 32 тыс. бахил, 6 тыс. упаковок антибактериальных средств, 3,6 тыс. упаковок медицинских салфеток и 25 тыс. тестов (IgM/IgG)», — приводит РИА Новости слова представителя правительства Чечни, встречавшего борт.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в регионе будет развёрнута дополнительно тысяча коек для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из Объединённых Арабских Эмиратов в Чечню и Дагестан прибудут два самолёта с медицинским оборудованием и медикаментами для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.