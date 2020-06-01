ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением
«Первого июня в Грозный прибудет самолёт из ОАЭ с медицинским снабжением. Такую помощь региону оказал дорогой брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян... 3 июня такой же объём медснабжения будет направлен авиарейсом из ОАЭ в Дагестан», — написал Кадыров в Telegram.
Он отметил, что груз включает в себя 25 тыс. тестов на коронавирус, 15 тыс. противочумных комбинезонов, 500 тыс. перчаток, 50 тыс. масок, бахилы, антибактериальные средства и салфетки.