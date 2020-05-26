Кадыров провёл заседание оперштаба по коронавирусу
- РИА Новости
«На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, в целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна.
«Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом», — отметил он.
Глава Чечни выразил уверенность, что вскоре «ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону».
В мае в СМИ появилась информация, что у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию.
Как заявил спикер республиканского парламента Магомед Даудов, глава Чечни здоров, а сообщения СМИ о его состоянии не соответствуют действительности.