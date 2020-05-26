Кадыров провёл заседание оперштаба по коронавирусу

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что заслушал доклады в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Кадыров провёл заседание оперштаба по коронавирусу
  • РИА Новости

«На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна.

«Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом», — отметил он.

Глава Чечни выразил уверенность, что вскоре «ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону».

В мае в СМИ появилась информация, что у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию.

Как заявил спикер республиканского парламента Магомед Даудов, глава Чечни здоров, а сообщения СМИ о его состоянии не соответствуют действительности

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