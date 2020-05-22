В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова
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«Ходят разные сплетни, что только не говорят. Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров. То, что пишут и говорят о нём, — это всё неправда», — цитирует РИА Новости Даудова.
По его словам, «группа людей» сочиняет то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное».
«Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты — это всё неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить — всё хорошо, слава Аллаху», — подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию.