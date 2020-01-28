В Томской области рассказали о планах по доставке лекарств беспилотниками в отдалённые сёла

В Томской области создадут систему для развития беспилотной авиации. Таким образом планируется, например, доставлять лекарства в труднодоступные районы.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Мы составляем дорожную карту», — заявил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

По его словам, в 2020 году должна быть создана инфраструктура, а первые полёты намечены на 2021-й.

«Сейчас мы привязаны к моменту объявления нас территорией, где беспилотники могут использоваться», — уточнил Антонов.

Ранее, как сообщал progorod43.ru, в Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году.