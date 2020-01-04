В Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году

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В 2019 году 550 медсестёр, фельдшеров и студентов-медиков присоединились к «Дружинам здоровья» в Кировской области. Это совместный проект региональных министерств здравоохранения и социального развития, сообщает progorod43.ru.
В Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году
  • © Пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»

Он получил поддержку Фонда президентских грантов и охватил за время работы 152 населённых пункта.

Волонтёры проводили подомовые обходы, во время которых занимались первичным осмотром и анкетированием, знакомили сельчан с правилами первой помощи при инфарктах и инсультах, рассказывали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

Как заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, важно понимать, что здоровье зависит в том числе от личного соблюдения правил профилактики и здорового образа жизни.

«Этим и занимаются «Дружины здоровья» — проводят профилактику среди населения», — сказал он.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области реализовали шесть программ по национальному проекту «Здравоохранение» в 2019 году.

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