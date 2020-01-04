В Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году
- © Пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»
Он получил поддержку Фонда президентских грантов и охватил за время работы 152 населённых пункта.
Волонтёры проводили подомовые обходы, во время которых занимались первичным осмотром и анкетированием, знакомили сельчан с правилами первой помощи при инфарктах и инсультах, рассказывали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
Как заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, важно понимать, что здоровье зависит в том числе от личного соблюдения правил профилактики и здорового образа жизни.
«Этим и занимаются «Дружины здоровья» — проводят профилактику среди населения», — сказал он.
Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области реализовали шесть программ по национальному проекту «Здравоохранение» в 2019 году.