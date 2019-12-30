В Оренбургской области реализовали шесть программ по нацпроекту «Здравоохранение» в 2019 году

В Оренбургской области реализовали шесть программ по национальному проекту «Здравоохранение» в 2019 году, сообщает RIA56.

Это «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Развитие медико-санитарной помощи» и «Развитие системы паллиативной помощи».

Всего закуплено 623 единицы медицинского оборудования более чем на 1 млрд рублей.

Построено 12 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировано 49 медучреждений.

За счёт федеральных и региональных средств льготную лекарственную помощь оказали более чем на 3 млрд рублей.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае увеличат расходы на нацпроекты.