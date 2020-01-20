Эксперт рассказала, как вернуться к продуктивной работе после праздников

Короткая ссылка
Психолог, психоаналитик, кандидат медицинских наук, посол благотворительного фонда «Линия жизни» Наталья Толстая рассказала, как вернуться к продуктивной работе после праздников.
Эксперт рассказала, как вернуться к продуктивной работе после праздников
  • Pixabay

«Долгие праздники — это, во-первых, почва для конфликтов, ведь люди в обычные дни столько не общаются друг с другом. Во-вторых, если люди уезжают в отпуск в жаркую и красивую страну, то, возвращаясь в зимнюю Россию, жалуются на разбитость, грусть. Я обычно говорю: ребята, сейчас, перед работой, самое лучшее время для того, чтобы сделать генеральную уборку», — заявила она в беседе с Nation News.

Эксперт также призвала заниматься спортом всей семьёй, ходить в гости. Кроме того, Толстая считает, что в выходные перед работой очень хорошо встретиться с коллективом в неформальной обстановке.

По мнению эксперта, не стоит кормить «послепраздничный невроз» мясом и сладким, так как на нервной почве многие набирают вес.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить