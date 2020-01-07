Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников

Психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.

«Какие-то серьёзные, важные и ответственные задачи лучше отложить. И тогда, когда мы будем смотреть в предстоящий рабочий день, — он не будет нас пугать», — заявила эксперт.

По её словам, нужно относиться к себе чуть с большей заботой — не перегружаться, делать перерывы и не засиживаться допоздна.

Как полагает Перминова, в последние дни праздников желательно выстроить график, максимально похожий на будничный, а в первые рабочие дни — похожий на праздничный.

«Придумайте себе вознаграждение. К примеру, я сходил на важное мероприятие, подготовил презентацию — поощрите себя за свой труд», — добавила она.

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