Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников

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Психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.
Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Какие-то серьёзные, важные и ответственные задачи лучше отложить. И тогда, когда мы будем смотреть в предстоящий рабочий день, — он не будет нас пугать», — заявила эксперт.

По её словам, нужно относиться к себе чуть с большей заботой — не перегружаться, делать перерывы и не засиживаться допоздна.

Как полагает Перминова, в последние дни праздников желательно выстроить график, максимально похожий на будничный, а в первые рабочие дни — похожий на праздничный.

«Придумайте себе вознаграждение. К примеру, я сходил на важное мероприятие, подготовил презентацию — поощрите себя за свой труд», — добавила она.

Ранее диетолог Наталья Герасимова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации, как привести организм в форму после новогодних каникул.

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