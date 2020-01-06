Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников

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Диетолог Наталья Герасимова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации, как привести организм в форму после новогодних каникул.
Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников
  • РИА Новости

По её словам, прежде всего стоит отказаться от тяжёлой пищи и майонезных салатов в пользу овощей и продуктов с большим содержанием клетчатки.

«Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие — то есть не на варёную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты. Возможно сделать какой-то разгрузочный день без мяса и рыбы. Ограничить жирные продукты, такие как майонез, жирные сыры в больших количествах и колбасы», — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что необходимо пить больше воды. Причём лучше выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия.

По её мнению, зимние каникулы лучше использовать для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. При этом важно не сбивать режим сна.

Ранее, как сообщало Nation News, врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время.

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