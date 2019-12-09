Эксперт прокомментировал идею электронных договоров купли-продажи авто

Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал план Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей.

«Это очень удобно, потому что гарантируется прозрачность сделки, прозрачность информации об автомобиле и его владельцах и всё собрано в одном месте. Полагаю, что этим будут пользоваться», — заявил он.

По его мнению, систему необходимо хорошо защитить от злоумышленников, чтобы личная информация была в безопасности.

Вместе с тем, отметил Калачёв, потенциальный покупатель всё равно должен будет лично встретиться с владельцем и осмотреть машину.

Со своей стороны, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что электронный документооборот развивать нужно, но аккуратно.

«Я не против, нужно развивать, потому что за этим будущее, но аккуратно, параллельно, чтобы не было перекосов», — сказал он.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT оценил идею электронных договоров купли-продажи авто.