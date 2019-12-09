Эксперт прокомментировал идею электронных договоров купли-продажи авто

Короткая ссылка
Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал план Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей.
Эксперт прокомментировал идею электронных договоров купли-продажи авто
  • РИА Новости

«Это очень удобно, потому что гарантируется прозрачность сделки, прозрачность информации об автомобиле и его владельцах и всё собрано в одном месте. Полагаю, что этим будут пользоваться», — заявил он.

По его мнению, систему необходимо хорошо защитить от злоумышленников, чтобы личная информация была в безопасности.

Вместе с тем, отметил Калачёв, потенциальный покупатель всё равно должен будет лично встретиться с владельцем и осмотреть машину.

Со своей стороны, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что электронный документооборот развивать нужно, но аккуратно.

«Я не против, нужно развивать, потому что за этим будущее, но аккуратно, параллельно, чтобы не было перекосов», — сказал он.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT оценил идею электронных договоров купли-продажи авто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить