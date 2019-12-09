Эксперт оценил идею электронных договоров купли-продажи авто

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT план Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей.

«Если это будет некий примерный договор, на который будут ориентироваться продавец и покупатель, и в нём будет всё грамотно сделано, то я не вижу в этом никаких проблем. Но будет принципиально неправильно, если он станет навязываться как обязательный», — сказал он.

Похмелкин также отметил, что у граждан обычно не возникает никаких сложностей с составлением письменного договора.

«В любом случае всегда можно воспользоваться юридической помощью. Но пускай теперь будет и электронный договор — как образец, на который можно ориентироваться. Но он не должен носить обязательный характер», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи вместе с МВД планирует ввести электронный договор купли-продажи автомобилей.

Потенциальный покупатель сможет ознакомиться с параметрами и историей авто, после чего сформировать электронное соглашение.

Воспользоваться данной опцией можно будет через портал госуслуг.