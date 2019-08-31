СМИ рассказали о нововведениях в России с 1 сентября

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В России с 1 сентября начнут действовать ряд новых законов, которые коснутся автовладельцев, организаторов культурных мероприятий, владельцев беспилотников и военнослужащих. Об этом информирует ФАН.
СМИ рассказали о нововведениях в России с 1 сентября
  • © пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики

В том числе вступит в силу закон о необходимости регистрации беспилотников весом более 250 граммов в течение десяти дней.

Водители автомобилей получат возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу с помощью портала госуслуг. Также увеличится размер штрафа за непрохождение техосмотра в установленные сроки.

Кроме того, начнёт действовать закон по борьбе с перекупщиками билетов на культурные мероприятия. Билеты смогут продавать либо организаторы, либо посредники, заключившие с ними договор.

Согласно изменениям в закон о воинской обязанности, мужчины, которые получили освобождение от службы в армии, смогут при желании отправиться служить.

Детские сады перейдут на электронный документооборот, а гражданам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, увеличат пенсии на 25%.

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