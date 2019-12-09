Электронные договоры купли-продажи авто могут появиться в 2020 году
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Как отмечается, воспользоваться услугой можно будет через портал госуслуг. Потенциальный покупатель сможет ознакомиться с параметрами и историей авто, после чего сформировать электронное соглашение.
Данные о продавце, покупателе и транспортном средстве будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД, гражданам останется только приехать в подразделение для регистрации машины.
Официальный срок запуска пока не назывался, но источники издания утверждают, что речь идёт о 2020 годе.
В настоящее время используются бумажные ДКП. Регулярно встречаются неправильно заполненные и поддельные документы, говорится в материале. После многочисленных обращений Госавтоинспекция предложила Минкомсвязи разработать электронный сервис, там эту идею поддержали.
Ранее водители получили возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу с помощью портала госуслуг.