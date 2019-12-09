Электронные договоры купли-продажи авто могут появиться в 2020 году

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместе с МВД планирует запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Как отмечается, воспользоваться услугой можно будет через портал госуслуг. Потенциальный покупатель сможет ознакомиться с параметрами и историей авто, после чего сформировать электронное соглашение.

Данные о продавце, покупателе и транспортном средстве будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД, гражданам останется только приехать в подразделение для регистрации машины.

Официальный срок запуска пока не назывался, но источники издания утверждают, что речь идёт о 2020 годе.

В настоящее время используются бумажные ДКП. Регулярно встречаются неправильно заполненные и поддельные документы, говорится в материале. После многочисленных обращений Госавтоинспекция предложила Минкомсвязи разработать электронный сервис, там эту идею поддержали.

Ранее водители получили возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу с помощью портала госуслуг.