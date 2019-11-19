В Приморье скорректируют режим работы предприятий в снегопады

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил корректировать режим работы предприятий региона в снегопады.

«Если впереди большой снегопад, тем организациям, которые не функционируют круглосуточно, не коммунальные службы или скорая помощь, например, можно регулировать график прихода сотрудников на работу, чтобы в часы пик сократить потоки людей», — приводит РИА Новости слова Кожемяко.

Он отметил, что попросит глав проводить такое регулирование по своим подведомственным организациям.

Ранее стало известно, что в Приморском крае из-за снежного циклона задержали десятки самолётов и отменили 60 автобусных рейсов.

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