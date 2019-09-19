Прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка-инвалида в Приморье

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Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту избиения подростка-инвалида в Арсеньеве, сообщает kp.ru.
Прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка-инвалида в Приморье
  • РИА Новости

«Ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Также будет дана оценка деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что СК возьмёт под контроль дело об избиении подростка в Приморье.

URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.

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