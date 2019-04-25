В Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику

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В Челябинске вынесли приговор в отношении 47-летнего мужчины, угрожавшего убить пятиклассника в школе. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника по связям со СМИ прокурора региона Наталью Мамлаеву.
В Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику
  • РИА Новости

Он приговорён к ограничению свободы на 10 месяцев и выплате 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

«После изучения приговора будет решён вопрос о законности судебного решения», — отметила представитель ведомства.

Инцидент произошёл в конце сентября 2018 года, когда отец одного из второклассников пришёл в школу и во время перемены избил пятиклассника из-за произошедшего накануне конфликта с сыном. Дело было заведено по статье «Угроза убийством».

В январе ученица одной из школ Сызрани в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности инцидента с участием двух подростков, в результате которого преподаватель физкультуры получила сотрясение головного мозга.

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