В Челябинской области проводят проверку сообщений об избиении ребёнка в школе
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Инцидент произошёл 20 сентября в школе №42 в Челябинске. По имеющимся данным, отец одного из учеников напал на 11-летнего обидчика сына. Пострадавший госпитализирован.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях», — заявили следователи.
Инцидентом также заинтересовалась региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Буторина.
Ранее сообщалось, что на Урале проводят расследование из-за получения подростком травмы в школе.
Также Nation News сообщал, что в Калининградской области организовали проверку после информации о травме ребёнка в детском клубе.