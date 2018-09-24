В Челябинской области проводят проверку сообщений об избиении ребёнка в школе

В Челябинской области проводят проверку информации об избиении ребёнка в школе, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл 20 сентября в школе №42 в Челябинске. По имеющимся данным, отец одного из учеников напал на 11-летнего обидчика сына. Пострадавший госпитализирован.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях», — заявили следователи.

Инцидентом также заинтересовалась региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Буторина.

Ранее сообщалось, что на Урале проводят расследование из-за получения подростком травмы в школе.

Также Nation News сообщал, что в Калининградской области организовали проверку после информации о травме ребёнка в детском клубе.