На Урале проводят расследование из-за получения подростком травмы в школе

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В Екатеринбурге проводят расследование инцидента, в результате которого 12-летний подросток получил травму в школе, сообщает URA.RU.
На Урале проводят расследование из-за получения подростком травмы в школе
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Инцидент произошёл в 2017 году.

«Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга по данному факту расследуется уголовное дело по статье УК «Халатность», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Со своей стороны, директор школы №17 Марина Мясникова сказала, что на перемене перед физкультурой во вторую смену один из школьников в игровой форме бросил другого через плечо.

«В итоге мальчик ударился головой о пол. Дети все в этом возрасте хулиганят. Мама пострадавшего мальчика подала на школу в суд, в следующую среду мне придётся идти на заседание. Теперь вот ещё уголовное дело», — добавила Мясникова.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области проводят проверку из-за травмирования девушки на аттракционе в зоопарке.

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