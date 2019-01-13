Ученица одной из школ Сызрани рассказала подробности ЧП с учительницей

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Ученица одной из школ Сызрани в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности инцидента с участием двух подростков, в результате которого преподаватель физкультуры получила сотрясение головного мозга.
Ученица одной из школ Сызрани рассказала подробности ЧП с учительницей
  • © РИА Новости

По словам девочки, нанёсший преподавателю удар восьмиклассник часто был участником подобных инцидентов. 

«После того как он делал такие плохие вещи, некоторые из класса называли его героем. Ему это нравилось», — добавила она.

При этом собеседница телеканала восстановила хронологию событий.

Она отметила, что на урок к девятому классу пришёл восьмиклассник и продолжил устроенный ранее конфликт со сверстником.

В перепалку вмешалась преподаватель физкультуры, за что зачинщик ссоры, как утверждается, ударил её по голове.

Впоследствии врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 10 января.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, со школьниками и их родителями работают сотрудники правоохранительных органов.

В ноябре 2018 года URA.RU передавало, что в одну из школ Перми вызвали сотрудников оперативных служб из-за подозрительного предмета в руках ученика.

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