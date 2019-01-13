Вмешавшаяся в драку школьников учительница из Сызрани получила сотрясение мозга

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Преподаватель одной из школ Сызрани получила травму, вмешавшись в конфликт между двумя учениками образовательного учреждения. Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга.
Вмешавшаяся в драку школьников учительница из Сызрани получила сотрясение мозга
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

«По предварительным данным, травму женщине, вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанёс один из них», — указали в полиции.

По данным агентства, инцидент произошёл 10 января.

Отмечается, что преподаватель одной из школ Сызрани заступилась за ученика, конфликтующего со своим сверстником. Впоследствии, как уточняется, один из подростков ударил женщину по голове.

По словам источника РИА Новости, после ЧП учительница была госпитализирована.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, со школьниками и их родителями работают сотрудники правоохранительных органов.

В ноябре 2018 года URA.RU передавало, что в одну из школ Перми вызвали сотрудников оперативных служб из-за подозрительного предмета в руках ученика.

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