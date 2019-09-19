СК возьмёт под контроль дело об избиении подростка в Приморье

Короткая ссылка
Следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела об избиении подростка в приморском колледже из полиции в Следственный комитет.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что о произошедшем случае СК стало известно благодаря сообщениям СМИ.

«В связи с общественным резонансом следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю прокурору города Арсеньева направлено ходатайство о передаче материалов доследованной проверки из органов полиции в органы Следственного комитета», — указывается в заявлении.

Ранее СМИ писали, что в арсеньевском колледже произошла драка, в результате которой пострадал подросток с инвалидностью.

В августе Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане проводят доследственную проверку по факту драки между двумя девочками-подростками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить