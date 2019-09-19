СК возьмёт под контроль дело об избиении подростка в Приморье

Следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела об избиении подростка в приморском колледже из полиции в Следственный комитет.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что о произошедшем случае СК стало известно благодаря сообщениям СМИ.

«В связи с общественным резонансом следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю прокурору города Арсеньева направлено ходатайство о передаче материалов доследованной проверки из органов полиции в органы Следственного комитета», — указывается в заявлении.

Ранее СМИ писали, что в арсеньевском колледже произошла драка, в результате которой пострадал подросток с инвалидностью.

В августе Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане проводят доследственную проверку по факту драки между двумя девочками-подростками.