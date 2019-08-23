Корабли ТОФ в ходе учений «уничтожили» субмарину условного противника

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что корабли ТОФ в ходе учений в Японском море обнаружили и «уничтожили» субмарину условного противника.

Отмечается, что в учениях участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы «Громкий» и «Совершенный».

«На переходе морем экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника», — цитирует РИА Новости Воскресенского.

Он также сообщил, что во время учений «для уничтожения субмарины условно были применены реактивные бомбовые установки и торпедное вооружение кораблей».

Ранее ФАН сообщало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.