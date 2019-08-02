В Крыму обезвредили 17 снарядов времён Великой Отечественной войны

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В Симферопольском районе обезвредили 17 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В Крыму обезвредили 17 снарядов времён Великой Отечественной войны
  • © пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю

Информация о находке поступила от местных жителей, которые во время прогулки по лесной дороге к реке Зуя обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий боеприпас.

На место прибыли специалисты, которые определили предмет как авиабомбу немецкого производства марки SD. Они также провели дополнительное обследование территории и нашли ещё 16 таких снарядов.

Все боеприпасы уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что при проведении земляных работ на Ростовской улице в Калининграде нашли боеприпас времён войны.

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