Пожару в жилом доме в Екатеринбурге присвоен повышенный номер сложности

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Пожару в жилом доме в Екатеринбурге присвоен повышенный номер сложности (№3). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена и составляет 25 единиц пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия был развёрнут штаб пожаротушения.

Для проезда техники силами полиции и Росгвардии проводится эвакуация автомобилей из двора дома.

Ранее сообщалось, что в городе загорелся 16-этажный жилой дом.

В мае URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном доме.

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