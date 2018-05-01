Пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже произошёл хлопок.

Как сообщили очевидцы изданию URA.RU, из квартиры огонь перекинулся на верхний этаж жилого дома.

«Причина хлопка устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, следственные органы, специалисты газовой службы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

Эвакуированы 16 человек, в том числе трое детей. В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 29 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в шестиэтажном здании в Екатеринбурге произошёл пожар.