Пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже произошёл хлопок.

Как сообщили очевидцы изданию URA.RU, из квартиры огонь перекинулся на верхний этаж жилого дома.

«Причина хлопка устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, следственные органы, специалисты газовой службы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

Эвакуированы 16 человек, в том числе трое детей. В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 29 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в шестиэтажном здании в Екатеринбурге произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных