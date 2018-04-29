В МЧС сообщили о ликвидации пожара в шестиэтажном здании в Екатеринбурге

Пожар в неэксплуатируемом шестиэтажном здании в Екатеринбурге полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 16:15 (14:15 мск) пожар на улице Чапаева полностью потушен. Площадь пожара составила 600 кв. м», — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что в шестиэтажном здании в Екатеринбурге произошёл пожар. Также URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.