В МЧС сообщили о ликвидации пожара в шестиэтажном здании в Екатеринбурге

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Пожар в неэксплуатируемом шестиэтажном здании в Екатеринбурге полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 16:15 (14:15 мск) пожар на улице Чапаева полностью потушен. Площадь пожара составила 600 кв. м», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в шестиэтажном здании в Екатеринбурге произошёл пожар.

Также URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.

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