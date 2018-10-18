В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом

В Екатеринбурге в 16-этажном доме горят несколько этажей. По предварительным данным, горят четыре этажа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

«Сегодня поздним вечером в Екатеринбурге произошёл один из самых серьёзных и страшных пожаров за последнее время. Я такого не припоминаю. ЧП произошло в Железнодорожном районе Екатеринбурга на улице Таёжная, 11. Здесь горят сразу несколько этажей жилого 16-этажного дома», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщает региональное МЧС, пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию людей.

Информации о пострадавших нет.

В конце сентября в Саратове в Заводском районе города в многоэтажном доме произошёл пожар, из здания были эвакуированы 75 человек.

URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге в связи с произошедшим в подвале роддома пожаром эвакуировали 170 человек, включая 49 детей.