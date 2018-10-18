В Екатеринбурге локализован пожар на двух этажах загоревшегося жилого дома
В Екатеринбурге локализован пожар на двух этажах 16-этажного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.
«На девятом и десятом этажах локализован, тушение пожара продолжается на девятом, десятом, 14-м, 15-м этажах», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом.
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