В Екатеринбурге локализован пожар на двух этажах загоревшегося жилого дома

В Екатеринбурге локализован пожар на двух этажах 16-этажного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

«На девятом и десятом этажах локализован, тушение пожара продолжается на девятом, десятом, 14-м, 15-м этажах», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом.