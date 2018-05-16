Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру из-за продажи опасной продукции животного происхождения

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Россельхознадзор планирует обратиться в Генпрокуратуру из-за допуска к продаже опасной продукции животного происхождения, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

«Отсутствие должного ветеринарного контроля со стороны ветеринарных служб регионов приводит к выпуску в оборот небезопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения», — отметили в Россельхознадзоре.

Там напомнили, что руководители ветеринарных служб регионов несут личную ответственность за выдачу соответствующих документов на продукцию, в том числе направляемую на зарубежные рынки.

«Учитывая данные факты, которые устанавливаются на регулярной основе в различных субъектах России, Россельхознадзор вынужден направить материалы по ним в Генеральную прокуратуру России для принятия мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Россельхознадзор продолжает фиксировать случаи обнаружения запрещённых и вредных веществ на всей цепи производства и перемещения мясосырья и выработанной из него готовой мясной продукции.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с ростом поставок яблок из Турции.

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