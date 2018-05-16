Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру из-за продажи опасной продукции животного происхождения
«Отсутствие должного ветеринарного контроля со стороны ветеринарных служб регионов приводит к выпуску в оборот небезопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения», — отметили в Россельхознадзоре.
Там напомнили, что руководители ветеринарных служб регионов несут личную ответственность за выдачу соответствующих документов на продукцию, в том числе направляемую на зарубежные рынки.
«Учитывая данные факты, которые устанавливаются на регулярной основе в различных субъектах России, Россельхознадзор вынужден направить материалы по ним в Генеральную прокуратуру России для принятия мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Россельхознадзор продолжает фиксировать случаи обнаружения запрещённых и вредных веществ на всей цепи производства и перемещения мясосырья и выработанной из него готовой мясной продукции.
Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с ростом поставок яблок из Турции.