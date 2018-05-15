Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с ростом поставок яблок из Турции

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Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с заметным ростом поставок яблок из Турции в 2018 году, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

«Так, по состоянию на 15.05.2018 на территорию России поставлено более 38 тыс. тонн турецких яблок. Для сравнения: за весь 2015 год в Россию было ввезено 13,8 тыс. тонн яблок, что почти в три раза меньше, чем за четыре с половиной месяца 2018 года», — отмечается в сообщении.

Россельхознадзор не исключает, что под видом турецких яблок поступает «санкционная» продукция.

Ведомство планирует направить соответствующий запрос в турецкий Минсельхоз.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 мая разрешила ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.

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