Россельхознадзор снимает ограничения на поставки томатов из Турции

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 мая разрешает ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Россельхознадзор считает возможным разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением «Турецкая Республика» без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли.

В ведомстве добавили, что при ввозе указанной продукции в пунктах пропуска через госграницу будет осуществляться совместный с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции карантинный фитосанитарный контроль.

16 ноября 2017 года в Россию из Турции прибыла первая партия томатов после снятия ограничений.

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