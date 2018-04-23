Россельхознадзор разрешает поставки томатов ещё пяти турецких предприятий

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Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов ещё пяти турецких предприятий, говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор разрешает поставки томатов ещё пяти турецких предприятий
  • Reuters

«По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую Республику... службой принято решение под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением «Турецкая Республика», ещё с пяти предприятий», — отмечается в сообщении.

3 апреля Россельхознадзора заявил о возможности расширить ввоз на территорию страны томатов с нескольких турецких предприятий.

16 ноября 2017 года сообщалось, что в Россию из Турции прибыла первая партия томатов после снятия ограничений.

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