Потолок обрушился на учеников в школе на юге Москвы

В гимназии № 1526, которая находится на Дорожной улице на юге Москвы, на учащихся обрушился подвесной потолок, дети получили ссадины и порезы.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на родителей одного из школьников.

«Конечно, это неприятно. Может быть, это даже психологический момент, потому что, когда обрушился потолок, включилась сигнализация и дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили», — заявили родители одного из пострадавших.

По их словам, инцидент произошёл во время перемены.

«Это пятый класс, детям 11-12 лет. Кто-то из родителей ходил к врачу, на всякий случай проверяли. Ни у кого сотрясений мозга нет, но люди перестраховывались», — подчеркнули они.

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