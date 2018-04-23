Потолок обрушился на учеников в школе на юге Москвы

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В гимназии № 1526, которая находится на Дорожной улице на юге Москвы, на учащихся обрушился подвесной потолок, дети получили ссадины и порезы.
Потолок обрушился на учеников в школе на юге Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на родителей одного из школьников.

«Конечно, это неприятно. Может быть, это даже психологический момент, потому что, когда обрушился потолок, включилась сигнализация и дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили», — заявили родители одного из пострадавших.

По их словам, инцидент произошёл во время перемены.

«Это пятый класс, детям 11-12 лет. Кто-то из родителей ходил к врачу, на всякий случай проверяли. Ни у кого сотрясений мозга нет, но люди перестраховывались», — подчеркнули они.

Ранее в подмосковном Ногинске произошло обрушение стены общежития.

Также «Юга.ру» передавали, что в спортзале краснодарской школы обрушились строительные конструкции.

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