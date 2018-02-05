В спортзале краснодарской школы обрушились строительные конструкции

В спортзале школы на улице Мачуги в Краснодаре обрушились строительные конструкции, сообщает «Юга.ру».

Отмечается, что инцидент произошёл днём в понедельник, 5 февраля, при проведении ремонта.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших нет. Жизнеобеспечение учебного заведения нарушено не было.

В октябре 2017 года URA.RU сообщало, что на Урале начата проверка по факту обрушения потолка в школьной столовой.