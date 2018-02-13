Спасатели эвакуировали десятки человек из горящего дома на Ямале
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Пожарные подразделения работают по повышенному рангу пожара. Из дома эвакуированы 40 человек», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в тушении горящего деревянного двухэтажного дома принимают участие 60 человек и восемь единиц техники.
В конце декабря 2017 года URA.RU сообщало, что при крупном пожаре в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли семь человек, в том числе трое детей.