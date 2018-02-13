Спасатели эвакуировали десятки человек из горящего дома на Ямале

Короткая ссылка
В МЧС заявили об эвакуации 40 человек из горящего дома в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пожарные подразделения работают по повышенному рангу пожара. Из дома эвакуированы 40 человек», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в тушении горящего деревянного двухэтажного дома принимают участие 60 человек и восемь единиц техники.

В конце декабря 2017 года URA.RU сообщало, что при крупном пожаре в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли семь человек, в том числе трое детей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru