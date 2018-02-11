В Москве произошёл пожар в металлических павильонах

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В МЧС Москвы заявили о возгорании в одноэтажных металлических павильонах на юго-востоке столицы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Новочеркассий бульвар, дом 57, корпус 1, где происходил пожар в одноэтажных металлических в ряду стоящих павильонах на площади около 50 квадратных метров», — указывается в заявлении.

По данном адресу располагается торговый комплекс.

Отмечается, что в настоящий момент пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

В конце декабря 2017 года URA.RU сообщало, что при крупном пожаре в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли семь человек, в том числе трое детей.

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