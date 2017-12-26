Число жертв крупного пожара на Ямале возросло до семи

Число жертв крупного пожара, произошедшего в селе Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе, возросло до семи. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местную противопожарную службу.

Отмечается, что при разборе завалов были обнаружены тела ещё трёх человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

По данным агентства, в настоящее время производится опознание тел погибших.

Ранее сообщалось, что многоквартирный деревянный дом в селе Красноселькуп загорелся в ночь на 24 декабря на улице Ленина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек, трое из которых — дети.