В ЯНАО определили размер выплат жертвам крупного пожара

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Красноселькупская районная администрация в Ямало-Ненецком автономном округе определила размер компенсаций жертвам крупного пожара, сообщает URA.RU.

Отмечается, что из средств бюджета района семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Всем 12 семьям будет предоставлено новое жильё.

Кроме того, каждый прописанный в доме житель получит компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Дополнительно каждой семье выделят 150 тыс. рублей на покупку мебели. Об этом заявила начальник отдела назначений и выплат управления по труду и социальной защите районной администрации Лилия Маськина.

Помощь из окружного бюджета может также предложить администрация ЯНАО.

Ранее сообщалось, что на Ямале объявили траур по погибшим в крупном пожаре.

В октябре ФАН передавало, что в Оренбургской области при пожаре в жилом доме погиб один человек.

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