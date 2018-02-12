В Москве отменили развлекательные мероприятия в честь Масленицы после крушения Ан-148
Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Мероприятия должны были пройти 12 февраля на фестивале «Московская Масленица».
Уточняется, что при этом состоятся образовательные мастер-классы и будут работать торговые и ресторанные шале.
11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.