В Москве отменили развлекательные мероприятия в честь Масленицы после крушения Ан-148

Короткая ссылка
Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия «Московской Масленицы» из-за крушения Ан-148.

Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия должны были пройти 12 февраля на фестивале «Московская Масленица».

Уточняется, что при этом состоятся образовательные мастер-классы и будут работать торговые и ресторанные шале.

11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru