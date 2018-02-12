Площадь разброса обломков упавшего в Подмосковье Ан-148 составила 30 га

Обломки пассажирского самолёта Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, разбросаны на площади 30 гектаров. Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.

«Обломки самолёта разбросаны на площади 30 гектаров», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что на месте крушения Ан-148 найден второй чёрный ящик.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.