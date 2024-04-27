Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в психбольнице в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове.

По его словам, два соответствующих удара были нанесены по Харькову примерно в 00:30. При этом местные власти заявили, что удары были нанесены около психбольницы в Салтовском районе — от детонации в нескольких кварталах стёкла вышибло.

«На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались вэсэушники», — заявил он РИА Новости.

Лебедев уточнил, что место удара было закрытой территорией, на въезде стояли военные и они пропускали только военнослужащих.

По его словам, к месту прилёта приехали 12 машин скорой помощи, весь квартал был оцеплен.

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