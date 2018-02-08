До конца 2018 года во всех московских поликлиниках установят табло электронной очереди к дежурному врачу, сообщают «Известия».

На информационных экранах будут отображаться номера талона и кабинета специалиста, к которому записан пациент.

Как рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в настоящее время в поликлиниках есть более 320 информационных табло, в том числе более 170 во взрослых и около 150 в детских.

Попасть к дежурному врачу можно без предварительной записи, получив талон через инфомат или у стойки информации в день обращения, передаёт телеканал «360». С этим талоном пациент идёт в зону ожидания, где расположен информационный экран.

Решение об установке табло принимает каждая поликлиника в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что в российских медучреждениях появятся дневные стационары для паллиативных больных.