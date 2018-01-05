В российских медучреждениях появятся дневные стационары для паллиативных больных

В российских медицинских учреждениях появятся дневные стационары для паллиативных больных с 2019 года, сообщает «Известия» со ссылкой на Минздрав.

На данный момент помощь оказывают только амбулаторно (на дому и в поликлиниках) или стационарно (круглосуточно). В будущем пациент сможет днём в больнице проходить процедуры, после чего уходить домой.

Ведомство уже разработало соответствующий проект приказа. Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной помощи Диана Невзорова, медучреждениям нужно будет получить лицензию — разрешение от Росздравнадзора на предоставление таких услуг в дневном стационаре.

Невзорова также сообщила, что в России паллиативная помощь требуется около 700—800 тыс. человек.

Минздрав разработал пять общих критериев для данных пациентов. Из проекта приказа следует, что претендовать на бесплатную паллиативную помощь смогут люди, чья предполагаемая продолжительность жизни составляет менее года. Также будут приниматься во внимание потеря веса, ухудшение общего состояния на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания, снижение функциональной активности пациента и низкий уровень белка в крови.

Отдельные критерии созданы для пациентов с деменцией, злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжёлыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения и другими заболеваниями.

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