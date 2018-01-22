Глава МВД наградил полицейского, спасшего ребёнка из ледяной полыньи в Тольятти

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил полковника полиции Айдына Камбарова, спасшего ребёнка из ледяной полыньи в Тольятти, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 1 января, когда Камбаров, начальник тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, приехал с семьёй в гости к друзьям. Он услышал крики о помощи, которые доносились с реки.

«Схватил тюбинг-ватрушку сына, лопатку для снега и бросился на помощь. Удалось ползком добраться до полыньи, находящейся в центре канала. Подобрался насколько возможно, бросил ватрушку и попросил тонущего мальчика обмотать руку верёвкой, чтобы его не унесло течением под лёд», — рассказал полицейский.

Как сообщил Камбаров, его товарищ Дмитрий Ершов подобрался к ним с удлинителем и стал подтягивать их с ребёнком к берегу.

Полковник награждён медалью МВД «За смелость во имя спасения».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Камбаров, который более 20 лет служит в органах внутренних дел, несколько лет назад спас тонувшего рыбака.

Ранее New Inform сообщало, что на Камчатке провалившегося под лёд мальчика спасли одноклассницы.